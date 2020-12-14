РИАМО - 14 дек. С понедельника открылась запись на получение вакцины от коронавирусной инфекции работникам торговли, услуг и МФЦ столицы, а также работникам культуры.

Запись на прививку проводится на порталах emias.info, mos.ru, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону. В мегаполисе действуют 70 пунктов вакцинации, они работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Сначала прививки сделают жителям из группы риска. Для врачей, соцработников и учителей запись открылась 4 декабря.

Вакцина центра имени Гамалеи создана на основе аденовирусного вектора. Она двухвекторная, потому вакцинация проводится дважды.

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Текстовая трансляция

13 ДЕКАБРЯ

- Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» в Москве может получить штраф в размере 300 тысяч рублей. В заведении нарушили правила заполняемости зала в период пандемии.

- В России установили пациента, от которого началось распространение Covid‑19.

- В Москве не будут вводить комендантский час на новогодние каникулы. Также не ограничат и продажу алкоголя.

- Собянин назвал возможную причину ужесточения ограничительных мер в Москве:

«Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет», — сказал Собянин в интервью для фильма «Опасный Вирус. Первый год».

- Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в парке «Zaмания» в Москве. Установлено, что администрация ответственно относится к выполнению противоэпидемических мероприятий.

- Нарушение антиковидных мер выявили в столичном баре Memo Dine&Bar на концерте певца Макса Барских, теперь заведению грозит штраф или временное закрытие.

- Московский клуб Royal Arbat могут оштрафовать на 1 млн руб за нарушение антиковидных мер. Заведение работало после после 23:00.

- За последние сутки в Москве в больницы отправили 1463 человека с подтвержденным коронавирусом,на ИВЛ находятся 447 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 080 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 444 больных. В Москве - 6 425.

- Гинцбург назвал срок защиты вакцины «Спутник V» от коронавируса:

«Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», — сказал Гинцбург в эфире «Соловьев Live».

- В Роспотребнадзоре перечислили возможные последствия коронавируса: у человека, который перенес коронавирус, могут долгое время наблюдаться слабость, снижение памяти и концентрации внимания, головная боль, кашель и чувство жжения в груди.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 4841 человек, за весь период пандемии врачи города вылечили более 529,5 тысяч пациентов.

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За все время пандемии в городе скончались 9 870 человек.