РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Вандалы попали на камеры видеонаблюдения при краже гирлянд с входной группы одного из подъездов в Подольске, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Украшение подъездов и дворовых территорий, к сожалению, бывает напрасным трудом из-за таких людей, как эта пара, попавшая в объектив камеры видеонаблюдения в момент кражи гирлянды с входной группы подъезда», - говорится в сообщении.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации призывает всех бережно относиться к тому, что делается для окружающих.

Управляющие компании, создавая праздничную атмосферу для жителей, очень надеются на ответственность местных жителей.