РИАМО - 13 дек. Столичные спасатели в воскресенье вытащили квадрацикл, провалившийся под лед Москвы-реки, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

Днем житель Москвы решил покататься по льду на Москве-реке. Однако лед треснул во время поездки у Живописного моста. Мужчина успел соскочить с квадроцикла и отползти от полыньи на безопасное расстояние.

«Свидетелем происшествия стала дежурная смена ПСС «Карамышево», которая в это время вышла на обход зоны ответственности поисково-спасательной станции», - говорится в сообщении.

Спасатели Дмитрий Медведенко и Максим Морозов подцепили тросами провалившийся квадроцикл и с помощью судна на воздушной подушке «Славир» подняли его на поверхность.

Водитель квадроцикла не пострадал, помощь медиков ему не потребовалась.