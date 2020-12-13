РИАМО - 13 дек. Любителей активного зимнего отдыха приглашают на 16 горнолыжных курортов, открывшихся в Подмосковье, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В регионе открылось 16 горнолыжных курортов, где ждут лыжников и сноубордистов любого уровня подготовки - в Дмитрове, Красногорске, Балашихе, Коломне, Раменском и Серпухове», - говорится в сообщении.

Базы оборудованы современной инфраструктурой: подъемниками, прокатами, освещением, кресельными канатными дорогами, пунктами горячего питания и гостиницами.

Кроме того, в Московской области открыты около 800 катков, а еще 187 лыжных трасс. Все спортивные объекты работают с соблюдением мер противоэпидемической безопасности.