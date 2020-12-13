РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Литературную елочку из страниц произведений Пушкина подарили читатели детской библиотеке Подольска, сообщается в группе «Центральная детская библиотека Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Приятно и неожиданно, креативно и по-новогоднему! Необычную елочку- красавицу подарили Центральной детской библиотеке ее читатели - Колесниковы Анастасия и Василиса. Это литературная елочка, из страниц произведений Александра Пушкина», - говорится в сообщении.

Коллектив библиотеки благодарит семью Колесниковых за такой подарок.