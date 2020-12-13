РИАМО - 13 дек. В столице возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего отца, который передавал через 10-летнюю дочь свертки с наркотиками, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В подъезде одного из домов на Шипиловской улице была обнаружена 10-летняя жительница столицы. При личном досмотре, проведенном сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Зябликово при участии представителей отдела социальной защиты населения, у ребенка было обнаружено и изъято 76 свертков с веществом неизвестного происхождения», — отмечается в материале.

Эксперты определили, что в 10 свертках массой 1,04 грамма было наркотическое средство – метадон. Остальные свертки проходят экспертизу.

Оказалось, что ребенок действовал по указанию отца. Девочку поместили в медучреждение. По факту наркоторговли был задержан 47-летний отец ребенка задержан и 42-летний приезжий мужчина, у которого нашли еще 9 свертков с метадоном массой 2,5 грамма.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 30 УК РФ и 228.1 УК РФ. Фигуранты дела заключены под стражу. По факту вовлечения ребенка в преступную деятельность возбудили дело по статье 150 УК РФ.