РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Коммунальщики подмосковного Подольска приступили к уборке аллей, парков и скверов от выпавшего снега, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Работники Подольского комбината благоустройства в воскресенье убирают снег (вручную и механизированным способом) на общественных пространствах городского округа - на аллеях, в парках и скверах», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что также работники обрабатывают тротуары от наледи.

Утром в воскресенье в Подмосковье выпал снег, местами наблюдался сильный снегопад.