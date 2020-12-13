РИАМО - 13 дек. Гололедица прогнозируется на территории Москвы в понедельник, 14 декабря, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по столице.

«Опасные метеорологические явления: не прогнозируются. Неблагоприятные природные явления: местами гололедица», - говорится в сообщении.

14 декабря в столице ночью ожидается минус 7 - минус 5 градусов, днем – минус 5 - минус 3 градуса. Прогнозируется облачная погода, местами небольшой снег, гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ледовая обстановка на водоемах Москвы в норме, соответствует сезонным климатическим изменениям.