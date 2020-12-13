РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. В подмосковных Люберцах 48 рабочих убирали дороги от снега в воскресенье, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации Люберец.

«В связи со снегопадом дорожные службы работают в усиленном режиме. Для обеспечения комфортного и безопасного проезда проводится обработка дорог пескосоляной смесью. Сегодня (13 декабря - ред.) для очистки и обработки дорог от снега задействовано 8 комбинированных дорожных машин и 48 дорожных рабочих», - говорится в сообщении.

При необходимости будет выведена дополнительная снегоуборочная техника.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.