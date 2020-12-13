РИАМО – 13 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава государства во время пандемии коронавируса живет в специальном бункере, сообщает «Интерфакс».

Такое заявление официальный представитель Кремля сделал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

«Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии», - подчеркнул Песков.

Также он сообщил, что президент продолжает летать в командировки. Еще Песков рассказал, что Путин сдает тесты на Covid-19 так часто, как это нужно по условиям безопасности. ​​