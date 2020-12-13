РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Депутаты подмосковного Подольска возложили цветы к памятнику Подольским курсантам в День конституции России, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Артем Зозуля.

«В День конституции РФ, 12 декабря, депутаты округа вместе со своими коллегами-партийцами, помощниками, и активными жителями возложили цветы к памятнику Подольским курсантам, в знак глубокого уважения и вечной̆ памяти подвигу молодых ребят, защищавших нашу Родину», - сказал Зозуля.

Он отметил, что важно всегда помнить о подвигах героев, ветеранов и всех участников Великой Отечественной войны.