РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Дорожные службы подмосковного Подольска перевели на усиленный режим работы в воскресенье из-за снегопада, сообщается на сайте администрации округа.

В воскресенье с 7:00 утра на территории Московской области идет снег, местами сильный. В настоящий момент для очистки и обработки дорог от снега задействовано 627 единиц техники, привлечено 882 дорожных рабочих. Все дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме, для оперативного реагирования ведется мониторинг дорожной ситуации.

«В Подольске муниципальные коммунальные и дорожные службы своевременно отреагировали на изменение погодных условий, оперативно приступив к очистке дорог от снега и антигололедной обработке. У дорожных служб есть необходимый запас противогололедных материалов и техники. При необходимости на дороги будет выведена дополнительная снегоуборочная техника», - говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть предельно внимательными на дорогах, держать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, заблаговременно останавливаться у пешеходных переходов.

По проблемным вопросам уборки улично-дорожной сети Подольска можно обращаться по телефону: 8 (925) 737-49-90 (с 9:00 до 21:00).