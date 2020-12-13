РИАМО - 13 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился перевести дорожные и коммунальные службы региона в усиленный режим из-за снегопада, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

С ночи на территории Московской области местами идет сильный снегопад. Сейчас убрано уже более 2 миллионов квадратных метров снега. Во дворах и на общественных территориях работает 10 746 дворников и 982 единицы техники.

«Пешеходные дорожки обрабатывают противогололедными материалами, очищают выходы из подъездов и дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и социальным объектам», - говорится в сообщении.

От снега освобождают детские площадки, чтобы дети и их родители могли комфортно проводить время на улице. Маршруты общественного транспорта, вылетные магистрали, путепроводы и мосты дорожники чистят от снега и обрабатывают противогололедными материалами. Работает 627 единиц техники, привлечено 882 дорожных рабочих.

«Просим автомобилистов быть внимательными, держать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, заблаговременно останавливаться у пешеходных переходов!» - отмечается в сообщении.