РИАМО - 13 дек. С начала текущего года правительственные структуры Подмосковья сдали на переработку более 33 тонн электротехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
14 декабря в комплексе правительственных зданий Московской области пройдет экологическая акция по сбору отработавшей электротехники «Школа утилизации: электроника». Каждый квартал к Дому правительства приезжает машина Фонда рационального природопользования, чтобы в рамках экологической программы забрать отработавшую технику и отправить ее на переработку.
Поддержать акцию и сдать электронику собираются сразу 6 ведомств правительства региона.
Министр напомнила, что с 1 января 2021 года в соответствии с распоряжением правительства РФ официально вступит в силу запрет на захоронение отходов электронного и электрического оборудования.
В Московской области в рамках программы «Школа утилизации: электроника» сформирована система раздельного сбора электронных и электрических отходов. Также в течение пяти лет проводится большая разъяснительная кампания о необходимости раздельного сбора и экологически безопасной утилизации электронных отходов. Благодаря данной программе в прошлом году в Подмосковье отправили на переработку 1020 тонн утильной техники, которую собрали на территории 56 городских округов Подмосковья. Итоги этого года подведем в начале 2021 года.
Бесплатно утилизировать технику могут структуры органов власти и жители Подмосковья, а также государственные бюджетные учреждения, в том числе образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы. Подробнее про программу «Школа утилизации: электроника» можно почитать на сайте Фонда.
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