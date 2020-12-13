РИАМО - 13 дек. С начала текущего года правительственные структуры Подмосковья сдали на переработку более 33 тонн электротехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

14 декабря в комплексе правительственных зданий Московской области пройдет экологическая акция по сбору отработавшей электротехники «Школа утилизации: электроника». Каждый квартал к Дому правительства приезжает машина Фонда рационального природопользования, чтобы в рамках экологической программы забрать отработавшую технику и отправить ее на переработку.

Поддержать акцию и сдать электронику собираются сразу 6 ведомств правительства региона.

«Акция дает возможность госструктурам бесплатно утилизировать старую и ненужную электронику. С начала года, несмотря на пандемию, офисы ведомств освободились от 33 тонн старой и отработавшей электротехники, ее сдали 12 правительственных структур. Теперь из сломанных компьютеров, клавиатур, копиров и телефонов сделают пакеты, крючки и другие необходимые в быту вещи. Программа реализуется на территории Подмосковья уже пять лет и приятно, что ее узнают и поддерживают тысячи людей во всех округах Подмосковья», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Министр напомнила, что с 1 января 2021 года в соответствии с распоряжением правительства РФ официально вступит в силу запрет на захоронение отходов электронного и электрического оборудования.

В Московской области в рамках программы «Школа утилизации: электроника» сформирована система раздельного сбора электронных и электрических отходов. Также в течение пяти лет проводится большая разъяснительная кампания о необходимости раздельного сбора и экологически безопасной утилизации электронных отходов. Благодаря данной программе в прошлом году в Подмосковье отправили на переработку 1020 тонн утильной техники, которую собрали на территории 56 городских округов Подмосковья. Итоги этого года подведем в начале 2021 года.

Бесплатно утилизировать технику могут структуры органов власти и жители Подмосковья, а также государственные бюджетные учреждения, в том числе образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы. Подробнее про программу «Школа утилизации: электроника» можно почитать на сайте Фонда.