РИАМО - 13 дек. Столичный Музей космонавтики и госкорпорация «Роскосмос» проведут онлайн-урок по географии «Земля — наш космический адрес», мероприятие пройдет 14 декабря в 11:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В прямом включении с борта Международной космической станции будут участвовать космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков», - говорится в сообщении.

В свою очередь на связь из Музея космонавтики выйдут летчик-космонавт Герой России Михаил Корниенко и кандидат технических наук и заместитель начальника отдела оперативного мониторинга и анализа данных Научного центра оперативного мониторинга Земли Оксана Кушнырь.

Школьникам расскажут о том, как исследуют Землю из космоса, что такое орбита, а также, как географическое расположение космодромов влияет на орбиты выведения спутников.

Посмотреть прямую трансляцию урока можно будет на сайте Музея космонавтики и его странице в соцсети «В контакте», а также на странице Роскосмоса и на его YouTube-канале.