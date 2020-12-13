РИАМО – 13 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что не планирует вводить комендантский час в мегаполисе и ограничивать продажу алкоголя во время новогодних праздников, сообщает ТАСС.
Такое заявление градоначальник сделал в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».
«Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем», - отметил Собянин.
Также он подчеркнул, что в мире есть богатый опыт по введению сухих законов. Однако, по словам мэра, зачастую это заканчивалось «повальным пьянством». Собянин отметил, что не видит смысла вводить ограничения на продажу спиртных напитков.
В столице подтверждено 6425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в регионе выявили 692 210 случаев заражения.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
13 ДЕКАБРЯ
- В России установили пациента, от которого началось распространение Covid‑19.
- В Москве не будут вводить комендантский час на новогодние каникулы. Также не ограничат и продажу алкоголя.
- Собянин назвал возможную причину ужесточения ограничительных мер в Москве:
- Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в парке «Zaмания» в Москве. Установлено, что администрация ответственно относится к выполнению противоэпидемических мероприятий.
- Нарушение антиковидных мер выявили в столичном баре Memo Dine&Bar на концерте певца Макса Барских, теперь заведению грозит штраф или временное закрытие.
- Московский клуб Royal Arbat могут оштрафовать на 1 млн руб за нарушение антиковидных мер. Заведение работало после после 23:00.
- За последние сутки в Москве в больницы отправили 1463 человека с подтвержденным коронавирусом,на ИВЛ находятся 447 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 28 080 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 444 больных. В Москве - 6 425.
- Гинцбург назвал срок защиты вакцины «Спутник V» от коронавируса:
- В Роспотребнадзоре перечислили возможные последствия коронавируса: у человека, который перенес коронавирус, могут долгое время наблюдаться слабость, снижение памяти и концентрации внимания, головная боль, кашель и чувство жжения в груди.
- В Москве за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 4841 человек, за весь период пандемии врачи города вылечили более 529,5 тысяч пациентов.
- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За все время пандемии в городе скончались 9 870 человек.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии