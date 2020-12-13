РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 дек. В подмосковных Котельниках открылся первый елочный базар, он расположен на Новорязанском шоссе, сообщается в Instagram-аккаунте отдела потребительского рынка города.

«На территории города открылся первый елочный базар. Расположен он по адресу: Новорязанское шоссе, дом 5. Все базары оформлены в едином фирменном стиле #зимавподмосковье. Основной ассортимент - это отечественные хвойные деревья, импортные датские ели и сосны разной высоты», - говорится в сообщении.

Елочные базары оснащены средствами пожаротушения и упаковочным материалом. Документы соответствуют действующему законодательству, на видном месте располагаются информация о хозяйствующем субъекте и режиме работы объекта торговли, прейскурант и книга жалоб и предложений.

Всего на территории 2 основных места, где будут расположены елочные базары. Также елку можно приобрести в одном из 6 крупных торговых центров города.