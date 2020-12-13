РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание автомобиля у железнодорожной платформы «Гривно», сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны округа.

Инцидент произошел в воскресенье днем.

«По данным на 14:37, возгорание автомобиля ликвидировано. Пострадавших и погибших нет», - сказал собеседник агентства.

По словам очевидца, загорелся автомобиль Peugeot на улице Вокзальной. С помощью пожарных машину удалось потушить. Всего в тушении принимали участие два экипажа.