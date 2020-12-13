РИАМО - 13 дек. В Подмосковье в уборке снега задействовано свыше 620 единиц техники, дорожные службы региона переведены на усиленный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 07:00 утра на территории Московской области идет снег, местами сильный.

«В настоящий момент для очистки и обработки дорог от снега задействовано 627 единиц техники, привлечено 882 дорожных рабочих. Все дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме, для оперативного реагирования ведется мониторинг дорожной ситуации», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что у дорожных служб есть необходимый запас противогололедных материалов и техники. Если будет необходимо, то выведут дополнительную технику.

Дорожники в первую очередь очищают дорогу от снега и обрабатывают противогололедными материалами вылетные магистрали, путепроводы и мосты, маршруты общественного транспорта.

Автомобилистов призывают быть предельно внимательными на дорогах, держать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, заблаговременно останавливаться у пешеходных переходов.