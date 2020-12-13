РИАМО - 13 дек. Автовладельцев в Москве призвали к осторожности из-за выпавшего в воскресенье снега, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции столицы.
В воскресенье в Москве выпал снег. Больше всего осадков выпало в новой Москве и на севере мегаполиса.
«Пожалуйста, сбавляйте скорость, увеличивайте дистанцию и будьте внимательнее при совершении маневров. Берегите себя, тех, кого везете и окружающих», - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе не ожидается сильных снегопадов.
А снег идёт... ❄️ Наконец то!— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) December 13, 2020
А вот на дорогах стало сложнее 😳
Пожалуйста, сбавляйте скорость, увеличивайте дистанцию и будьте внимательнее при совершении манёвров. Берегите себя, тех, кого везёте и окружающих 🤲🏻
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