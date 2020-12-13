РИАМО - 13 дек. Автовладельцев в Москве призвали к осторожности из-за выпавшего в воскресенье снега, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции столицы.

В воскресенье в Москве выпал снег. Больше всего осадков выпало в новой Москве и на севере мегаполиса.

«Пожалуйста, сбавляйте скорость, увеличивайте дистанцию и будьте внимательнее при совершении маневров. Берегите себя, тех, кого везете и окружающих», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе не ожидается сильных снегопадов.