РИАМО - 13 дек. Семилетние мальчики-близнецы из Коломны выступят на шоу «Лучше всех» на Первом канале вечером в воскресенье, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центра развития культуры и искусств Коломны «Дарование».

«Сегодня (13 декабря – ред.) вечером будет эфир. Они исполнят песню «Потому что мы пилоты», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мальчики поют дуэтом. Шоу выйдет в эфир в воскресенье в 19:25.

«Лучше всех» - это детское телевизионное шоу талантов, в котором участвуют дети от трех до 12 лет. Оно выходит в эфир каждое воскресенье на Первом канале. Ведет шоу российский пародист и телеведущий Максим Галкин.