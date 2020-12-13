РИАМО - 13 дек. В воскресенье ушел из жизни народный артист РФ, диктор протокольных мероприятий президента России и диктор парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев, сообщается на странице Государственного Кремлевского дворца в Facebook.
Артист умер на 77-м году жизни.
В Кремлевском дворце выразили соболезнования близким, родным и друзьям Евгения Хорошевцева.
«Берегите себя и своих близких!», — заключается в материале.
Хорошевцев окончил факультет эстрадного искусства в ГИТИСе. В 1968 году стал режиссером Всесоюзного радио. В 2003-2004 годах диктор был руководителем на радиостанции РТВ-Подмосковье. С 2007 года артист озвучивал парады Победы на Красной площади.
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