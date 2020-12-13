РИАМО - 13 дек. В воскресенье ушел из жизни народный артист РФ, диктор протокольных мероприятий президента России и диктор парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев, сообщается на странице Государственного Кремлевского дворца в Facebook.

Артист умер на 77-м году жизни.

«Знаменитый и самый главный «голос Кремля» долгое время работал с легендарным Юрием Левитаном, а последние 20 лет Евгений Александрович посвятил «кремлевским» мероприятиям», — отмечается в материале.

В Кремлевском дворце выразили соболезнования близким, родным и друзьям Евгения Хорошевцева.

«Берегите себя и своих близких!», — заключается в материале.

Хорошевцев окончил факультет эстрадного искусства в ГИТИСе. В 1968 году стал режиссером Всесоюзного радио. В 2003-2004 годах диктор был руководителем на радиостанции РТВ-Подмосковье. С 2007 года артист озвучивал парады Победы на Красной площади. ​