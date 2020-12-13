РИАМО - 13 дек. В столичном районе Ростокино заканчивают монтаж новогодней декоративной композиции «Полярные медведи», говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

Сейчас рабочие завершают монтаж основной световой фигуры – «Белая медведица с Умкой на льдине». Ее размер 16x16x11 метров.

«По ее периметру установлены восемь небольших медведей. Композицию украсят двумя 10-метровыми, одной 20-метровой праздничными елями и световыми цифрами «2021», — говорится в сообщении.

Эти медведи два года назад украшали Проспект Мира. Чтобы посмотреть эту конструкцию, приезжали москвичи с разных районов города. А в прошлом году медведи украшали Парк Горького.

Теперь медвежье семейство будет красоваться на северо-востоке Москвы. Эту новость с радостью восприняли местные жители: в социальных сетях появился новый хештег #умкавернулся, под которым за несколько дней опубликовано более 100 постов.

В этом году Москву украсят более 4 тысяч различных декоративных конструкций и более 1 тысячи новогодних елей высотой от 8 до 25 метров.