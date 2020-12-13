РИАМО - 13 дек. Столичные правоохранители задержали подозреваемого, который под видом сотрудника банка похитил у женщины 850 тысяч рублей, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«Предварительно установлено, что на телефон москвичке поступил звонок от неизвестного. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что в Краснодаре на ее имя оформлен кредит. Злоумышленник пояснил, что для отмены данной операции женщине необходимо оформить новую заявку на кредит, а затем перевести полученные деньги на указанный им счет», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что после того, как женщина выполнила требования мошенника, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По факту кражи было возбуждено дело по статье 159 УК РФ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан в Измайловском проезде», — отметила Волк.

С фигуранта дела взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Продолжается предварительное расследование уголовного дела.