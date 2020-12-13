РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Подольская станция переливания крови остро нуждается в донорах всех групп крови и резус факторов, сообщается на сайте ПСПК.

По данным «светофора донора», опубликованного на сайте, на Подольской станции переливания крови острая нехватка доноров. В частности в настоящее время в медучреждении не хватает I, II, III и IV групп крови положительных и отрицательных резус факторов.

Необходимые группы крови с резус факторами отмечены желтыми и красными цветами.

Сдать кровь можно по адресу: улица Кирова, 9. Телефон для справок: 8 (496) 7754-10-94, звонки принимаются с 8:00 до 11:00.