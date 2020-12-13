РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Дворники управляющей компании МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска продолжают убирать дворовые территории от выпавшего снега, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Вроде незаметно, но снег продолжает падать. Поэтому дворники подрядной организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск без работы не сидят, а продолжают ежедневную уборку дворов от снега», - говорится в сообщении.

Так, дорожки подметены у многоквартирных домов по адресам: улица 8 Марта, 12, улица Заводская, 14, Симферопольская, 49, Ленина, 16б, Советская, 3, Рощинская, 23а.