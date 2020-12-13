РИАМО - 13 дек. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку на соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции в семейном парке «Zaмания» в ТЦ «Авиапарк» на севере столицы, нарушений не выявлено, сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.
Он добавил, что для посетителей парка установлены санитайзеры, организован сбор отработанных средств индивидуальной защиты, на входе у гостей парка измеряют температуру.
Также в парке проводится регулярная дезинфекция с учетом требований по использованию дезинфицирующего средства по противовирусному режиму, есть аппараты для обеззараживания воздуха.
«Сама администрация также осуществляет контроль за использованием средств индивидуальной защиты посетителями, сотрудниками», — подчеркнул эксперт.
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Текстовая трансляция
13 ДЕКАБРЯ
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