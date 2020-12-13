РИАМО – 13 дек. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства за неделю решить вопрос с ростом цен на продукты, сообщает РИА Новости.

«Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3? На 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», — сказал Путин на совещании, кадры которого показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Проблема роста цен на продукты в России была поднята президентом страны на этой неделе. Была создана рабочая группа по решению этого вопроса. ​​