РИАМО – 13 дек. Ушел из жизни бывший музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов, ему было 64 года, сообщает ТАСС.

«Предварительная причина смерти – инфаркт», - говорится в сообщении.

Группа «Воскресение» была образована в 1979 году. На счету музыкантов четыре студийных альбома и девять концертных.

Самые популярные песни – «Случилось что-то в городе моем», «Ночная птица», «Музыкант», «Научи меня жить».

Сапунов был гитаристом, басистом, певцом и композитором группы. ​