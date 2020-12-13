РИАМО – 13 дек. Ушел из жизни бывший музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов, ему было 64 года, сообщает ТАСС.
«Предварительная причина смерти – инфаркт», - говорится в сообщении.
Группа «Воскресение» была образована в 1979 году. На счету музыкантов четыре студийных альбома и девять концертных.
Самые популярные песни – «Случилось что-то в городе моем», «Ночная птица», «Музыкант», «Научи меня жить».
Сапунов был гитаристом, басистом, певцом и композитором группы.
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