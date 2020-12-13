РИАМО - 13 дек. В столице с 9:00 до 12:00 воскресенья выпал 1 сантиметр снега, а в новой Москве и Северном административном округе города – до 2 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Утром к столичному региону приблизился атмосферный фронт, который сначала посыпал снежком западные округа столицы, а после 10:00 зона со снегом распространилась практически на весь город. За 3 часа (с 9:00 до 12:00) в среднем по Москве прирост снега составил 1 сантиметр», - говорится в сообщении.

Больше всего снега выпало в новой Москве и в САО. Там выпало до 2 сантиметров снега. Меньший прирост снежного покрова был в Южном округе. Там выпало всего 0,2 сантиметра снега.

Отмечается, что до 15:00 небольшой снег продолжит идти.