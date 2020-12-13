РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Детям рассказали об уходе за кошками и истории невской маскарадной породы на мастер-классе в библиотеке Подольска, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Субботний мастер-класс по уходу за домашними питомцами в библиотеке № 5 посвятили кошкам. Мероприятие проводилось 12 декабря.

«Встреча началась с чтения сказки Киплинга «Кошка, гулявшая сама по себе». Ребята узнали о том, что кошку человек приручил в глубокой древности, и несмотря на свой независимый характер, кошка стала человеку другом. Гостьей библиотеки стала двухмесячная кошечка Майка породы, представленной широкой публике сравнительно недавно, в 1988 году. Именно в это время в Ленинграде, городе на Неве, проводилась выставка кошек. Отсюда название породы - невская маскарадная», - говорится в сообщении.

Это спокойное, доброжелательное животное покорило сердца ребят. Хозяйка котенка Эмилия - постоянная читательница библиотеки - рассказала ребятам, как ухаживает за своим любимцем.