РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Дзюдоист из подмосковного Подольска взял серебро на соревнованиях «Детская лига Локодзюдо – 2020» в Долгопрудном, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Воспитанники спортивной школы «Весна» и детско-юношеского клуба дзюдо «Русич» 12 декабря приняли участие в соревнованиях «Детская лига Локодзюдо – 2020». Турнир проходил в Долгопрудном.

«В возрастной группе «юноши 2004 - 2005 годов рождения» было 227 участников из 32 регионов России. Подольский спортсмен Гасан Исмайлов занял 2 место в весовой категории «свыше 90 килограммов», - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один спортсмен из Подольска - Михаил Сверчков остановился в шаге от пьедестала, заняв 4 место в весовой категории «до 81 килограмма».