РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. Жители Люберец смогут в воскресенье задать свои вопросы по формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщил в своем Instagram-аккаунте заместитель главы администрации Люберец Андрей Сыров.

«В воскресенье 13 декабря в 19:00 приглашаю на встречу в режиме онлайн по вопросу формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Свои вопросы вы можете направить заранее на адрес электронной почты: 5189148@mail.ru или оставить в комментариях под этим постом», - написал Сыров.

Подключиться к конференции Zoom можно перейдя по ссылке, расположенной на сайте администрации в разделе новости или https://us02web.zoom.us/j/83928161590?pwd=KzNzYjBmTlJXZndtUEl5bWU0UFdsQT09. Идентификатор конференции: 839 2816 1590. Код доступа:1234