РИАМО - 13 дек. Во второй половине грядущей недели температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до плюс 2 градуса, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Вторая половина недели в Московском регионе пройдет под влиянием другого циклона. Он будет выходить на северо-восток страны и заденет столичный регион своим теплым сектором. Температура воздуха повысится. Ночью в Московском регионе температура воздуха будет от минус пяти градусов до нуля, а днем - от минус 3 до плюс 2 градуса», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что погода будет преимущественно облачной, пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега.

«Наиболее сильными осадки ожидаются с понедельника на вторник, в остальное время снег будет идти небольшой», - подчеркнул Леус.

В первую половину недели ночные температуры будут колебаться от минус 4 до минус 7 градусов в Москве, а в Подмосковье - от минус 3 до минус 8 градусов. Днем в столице будет от минус 2 до минус 5 градусов, а в Подмосковье - от минус 6 до минус одного градуса.