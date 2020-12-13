РИАМО - 13 дек. В столице не ожидается снегопадов на предстоящей неделе, будут лишь небольшие осадки, сообщает ТАСС.

«Начиная с воскресенья, местами небольшой снег, но совсем мало - 1 миллиметр, меньше 1 миллиметра. Что-то в воздухе появится, но это не тот долгожданный снег. Снегопадов не будет», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, осадки пройдут в городе во вторник - выпадет только 2-4 миллиметра снега.

Ранее синоптики сообщили, что в воскресенье в Московском регионе ожидается снегопад. Температура воздуха составит от минус 8 до минус 3 градуса. ​