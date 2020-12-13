РИАМО - 13 дек. Один человек погиб при пожаре в жилом доме, расположенном на Цветном бульваре в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:36. В 12:06 пламя было локализовано, в 12:20 – ликвидировано.

«По предварительной информации происходит возгорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, огонь частично ушел на чердак. Площадь пожара около 150 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были выведены 20 человек.