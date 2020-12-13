РИАМО - 13 дек. Столичный караоке-клуб Royal Arbat могут оштрафовать за работу после 23:00 на один миллион рублей, либо деятельность заведения приостановят на срок до 90 суток, сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Дмитрий Комаров.
«В ходе рейда сотрудников ОАТИ и полиции было установлено, что заведение Royal Arbat продолжает работать после 00:00. При этом сотрудники заведения препятствовали проведению проверки и законным действиям полиции», — сказал Комаров.
Правоохранители смогли попасть в клуб через черный вход. Установлено, что послу часа ночи заведение продолжало работу, был полный зал гостей.
Информацию о нарушении передадут в Роспотребнадзор.
Заведениям общепита запрещено обслуживать гостей после 23:00 из-за ухудшения эпидобстановки в Москве. За прошедшие сутки в городе выявлено 6425 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в мегаполисе выявили 692 210 случаев инфицирования.
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13 ДЕКАБРЯ
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