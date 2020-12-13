РИАМО - 13 дек. Столичный караоке-клуб Royal Arbat могут оштрафовать за работу после 23:00 на один миллион рублей, либо деятельность заведения приостановят на срок до 90 суток, сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Дмитрий Комаров.

«В ходе рейда сотрудников ОАТИ и полиции было установлено, что заведение Royal Arbat продолжает работать после 00:00. При этом сотрудники заведения препятствовали проведению проверки и законным действиям полиции», — сказал Комаров.

Правоохранители смогли попасть в клуб через черный вход. Установлено, что послу часа ночи заведение продолжало работу, был полный зал гостей.

Информацию о нарушении передадут в Роспотребнадзор.

Заведениям общепита запрещено обслуживать гостей после 23:00 из-за ухудшения эпидобстановки в Москве. За прошедшие сутки в городе выявлено 6425 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в мегаполисе выявили 692 210 случаев инфицирования.

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Текстовая трансляция

13 ДЕКАБРЯ

- За последние сутки в Москве в больницы отправили 1463 человека с подтвержденным коронавирусом,на ИВЛ находятся 447 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 080 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 444 больных. В Москве - 6 425.

- Гинцбург назвал срок защиты вакцины «Спутник V» от коронавируса:

«Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», — сказал Гинцбург в эфире «Соловьев Live».

- В Роспотребнадзоре перечислили возможные последствия коронавируса: у человека, который перенес коронавирус, могут долгое время наблюдаться слабость, снижение памяти и концентрации внимания, головная боль, кашель и чувство жжения в груди.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 4841 человек, за весь период пандемии врачи города вылечили более 529,5 тысяч пациентов.

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За все время пандемии в городе скончались 9 870 человек.