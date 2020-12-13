РИАМО - 13 дек. Волонтеры возобновленной акции «МыВместе» доставили более 8 тонн продуктов за два месяца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За два месяца возобновленной акции #МыВместе добровольцы принесли продуктов питания общим весом почти на 8,1 тонны и 2694 литра питьевой воды. Всего волонтеры выполнили свыше 6200 обращений жителей города», - говорится в сообщении.

В рамках акции волонтеры доставили 3,9 тысячи батонов хлеба, почти 2,5 тысячи литров молока, более 1 тысячи килограммов помидоров, 694 килограмма огурцов, 777 килограммов яблок, 685 килограммов бананов, 437 килограммов моркови, а также 638 килограммов творога, 559 килограммов мяса, 336 килограммов рыбы. Из сладостей они доставили 153 килограмма печенья, 150 килограммов конфет и 101 килограмм вафель.

Волонтеры также помогали забирать рецепты на лекарства в поликлиниках и доставлять медикаменты. За два месяца они доставили более 3,9 тысячи упаковок лекарств.

Всего в Москве людям, находящимся на домашнем режиме, помогают более 300 добровольцев, более 200 медицинских волонтеров и 257 организаций.