РИАМО - 13 дек. Волонтеры возобновленной акции «МыВместе» доставили более 8 тонн продуктов за два месяца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В рамках акции волонтеры доставили 3,9 тысячи батонов хлеба, почти 2,5 тысячи литров молока, более 1 тысячи килограммов помидоров, 694 килограмма огурцов, 777 килограммов яблок, 685 килограммов бананов, 437 килограммов моркови, а также 638 килограммов творога, 559 килограммов мяса, 336 килограммов рыбы. Из сладостей они доставили 153 килограмма печенья, 150 килограммов конфет и 101 килограмм вафель.
Волонтеры также помогали забирать рецепты на лекарства в поликлиниках и доставлять медикаменты. За два месяца они доставили более 3,9 тысячи упаковок лекарств.
Всего в Москве людям, находящимся на домашнем режиме, помогают более 300 добровольцев, более 200 медицинских волонтеров и 257 организаций.
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