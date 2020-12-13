РИАМО - 13 дек. На Замоскворецкой линии временно нет движения поездов на участке «Речной вокзал»-«Белорусская» из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», - говорится в сообщении.

Замоскворецкая линия — вторая по официальной нумерации (третья по хронологии) линия столичного метро. Она связывает через центр районы, прилегающие к Ленинградскому шоссе, с Коломенским и крупными спальными районами Царицыно, Орехово-Борисово и Братеево на юге и юго-востоке Москвы.

По интенсивности движения, надежности и объемам перевозок Московский метрополитен стабильно занимает первое место в мире. Он в первой тройке метрополитенов мира практически по всем другим показателям.