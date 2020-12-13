РИАМО - 13 дек. Больше 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Московского региона утром в воскресенье, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, в аэропорту Внуково 4 рейса задержаны, 2 отменены. В Домодедове – 13 задержаны, 4 отменены, а в Шереметьеве – 5 задержаны, 4 отменены.

В аэропорту Жуковский, по данным онлайн-табло, задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.