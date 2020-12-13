РИАМО – 13 дек. Епископ Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Кирилл выразил соболезнования вдове артиста Валентина Гафта Ольге Остроумовой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, что в сердце Гафта всегда было место для бога, о котором актер немало размышлял при жизни.

«Жизнь Гафта была посвящена высокой цели — искусству. Актер верил в силу его нравственного воспитания человека», - сказал патриарх.

Артиста Валентина Гафта не стало 12 декабря. Он умер в возрасте 85 лет.​​