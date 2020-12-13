РИАМО - 13 дек. Прошедшая суббота, 12 декабря, стала самым холодным днем с начала зимы в столице, это произошло из-за высокой облачности, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Днем 12 декабря небо над столицей стали закрывать облака. Это уменьшило приток солнечной радиации к земле, и как следствие привело к уменьшению дневного прогрева», — отмечается в материале.

На ВДНХ и Балчуге градусники термометров показывали минус 7,1 градуса, на станции в Тушине – минус 6,3 градуса, на станции в МГУ – минус 7 градусов.