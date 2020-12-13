РИАМО - 13 дек. За последние сутки в Москве в больницы отправили 1463 человека с подтвержденным коронавирусом, на ИВЛ находятся 447 человек, сообщает столичный оперштаб.
За сутки в мегаполисе выявили 6425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями.
В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний работает на удаленке.
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Текстовая трансляция
13 ДЕКАБРЯ
- За последние сутки в Москве в больницы отправили 1463 человека с подтвержденным коронавирусом,на ИВЛ находятся 447 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 28 080 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 444 больных. В Москве - 6 425.
- Гинцбург назвал срок защиты вакцины «Спутник V» от коронавируса:
- В Роспотребнадзоре перечислили возможные последствия коронавируса: у человека, который перенес коронавирус, могут долгое время наблюдаться слабость, снижение памяти и концентрации внимания, головная боль, кашель и чувство жжения в груди.
- В Москве за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 4841 человек, за весь период пандемии врачи города вылечили более 529,5 тысяч пациентов.
- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За все время пандемии в городе скончались 9 870 человек.
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