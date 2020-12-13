РИАМО - 13 дек. Возгорание пятиэтажного жилого дома произошло утром в воскресенье на Цветном бульваре в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:36.
«По предварительной информации происходит возгорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома», - говорится в сообщении.
Из горевшей квартиры эвакуирован один человек, он передан наряду скорой медицинской помощи.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.
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