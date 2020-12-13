РИАМО - 13 дек. Возгорание пятиэтажного жилого дома произошло утром в воскресенье на Цветном бульваре в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:36.

«По предварительной информации происходит возгорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома», - говорится в сообщении.

Из горевшей квартиры эвакуирован один человек, он передан наряду скорой медицинской помощи.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.