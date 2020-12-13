РИАМО - 13 дек. Реставраторы закончили работы с фасадами доходного дома, который был построен в 1908 году в Вознесенском переулке, в здании в 2015 году произошел пожар, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К счастью, оформление фасадов, выполненных в стилистике позднего модерна, и фрагменты декора интерьеров сохранились. Чтобы вернуть дому былое великолепие, была проведена сложная и кропотливая работа. В настоящий момент реставрация подошла к концу, убраны строительные леса, а горожане могут вновь любоваться изящно украшенным историческим зданием», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Специалисты укрепили кирпичную кладку, докомпонавали недостающие фрагменты кабанчика – плитки вытянутой формы, а также привели в порядок лепнину, карнизы и декор. Была восстановлена водосточная система, заменены инженерные коммуникации. Рабочие починили кровлю.

Внутри здания пока ведется реставрация. Завершить работы планируют в 2021 году.

Здание доходного дома является объектом культурного наследия регионального значения. Он построен по проекту архитектора Василия Мясникова. Доходный дом возвели в стиле позднего модерна.