РИАМО - 13 дек. За последние сутки в столице выявили 6425 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в мегаполисе выявили 692 210 случаев инфицирования, сообщает оперштаб Москвы.

Также за сутки вылечился от коронавируса 4841 человек, а умерли 72 Covid-пациента. За весь период пандемии скончались 9 870 человек с инфекцией, а выздоровели 529 620 человек.

При появлении любых симптомов ОРВИ оперштаб рекомендует остаться дома и вызвать врача на дом.

За последние сутки в России выявили 28 080 случаев коронавируса в 85 регионах, при этом 19,6% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни. За сутки в России выздоровели 20 277 человек.

За весь период пандемии в стране выявлено 2 653 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 46 941 летальный исход, выздоровело 2 106 235 человек.

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Текстовая трансляция

13 ДЕКАБРЯ

- За последние сутки в Москве в больницы отправили 1463 человека с подтвержденным коронавирусом,на ИВЛ находятся 447 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 080 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 444 больных. В Москве - 6 425.

- Гинцбург назвал срок защиты вакцины «Спутник V» от коронавируса:

«Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», — сказал Гинцбург в эфире «Соловьев Live».

- В Роспотребнадзоре перечислили возможные последствия коронавируса: у человека, который перенес коронавирус, могут долгое время наблюдаться слабость, снижение памяти и концентрации внимания, головная боль, кашель и чувство жжения в груди.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 4841 человек, за весь период пандемии врачи города вылечили более 529,5 тысяч пациентов.

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За все время пандемии в городе скончались 9 870 человек.