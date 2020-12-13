РИАМО - 13 дек. Больше 30% российских работодателей планируют повысить заработную плату сотрудникам в 2021 году, сообщает Nation News.

«Повысить заработную плату планируют 32% работодателей в России. Расширять штат собираются 35% бизнесменов в следующем году», — отмечается в материале.

Кроме того, 15% опрошенных собираются ввести в 2021 году новую систему премирования, а 9% – хотят расширить виды нематериальных бонусов для работников.

Новые направления планируют открыть 35% респондентов, а активное обучение сотрудников проводят 23% работодателей.

В новом году 19% компаний хотят увеличить бюджет на рекламу и маркетинг. ​