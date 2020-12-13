РИАМО - 13 дек. Российская вакцина «Спутник V» будет защищать привитого человека от коронавируса минимум два года, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», — сказал Гинцбург в эфире «Соловьев Live».

Он также отметил, что эта вакцина на 96% гарантируют защиту от инфекции, а 4% привитых будут легко переносить заболевания.

Первую зарегистрированную в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. ​

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Текстовая трансляция

13 ДЕКАБРЯ

- За последние сутки в Москве в больницы отправили 1463 человека с подтвержденным коронавирусом,на ИВЛ находятся 447 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 080 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 444 больных. В Москве - 6 425.

- Гинцбург назвал срок защиты вакцины «Спутник V» от коронавируса:

«Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», — сказал Гинцбург в эфире «Соловьев Live».

- В Роспотребнадзоре перечислили возможные последствия коронавируса: у человека, который перенес коронавирус, могут долгое время наблюдаться слабость, снижение памяти и концентрации внимания, головная боль, кашель и чувство жжения в груди.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 4841 человек, за весь период пандемии врачи города вылечили более 529,5 тысяч пациентов.

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За все время пандемии в городе скончались 9 870 человек.