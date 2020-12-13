РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Жителей микрорайона Климовск Подольска попросили быть внимательными и сообщать о вандалах, портящих городские ели, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В ряде дворов микрорайона Климовск второй год устанавливают искусственные ели. Однако некоторые дети не ценят красоты, срывают и разбивают елочные игрушки, взрывают шары петардами. Это происходит чаще всего в присутствии их родителей или других взрослых, которые не реагируют на происходящее.

«Это касается и порчи иллюминации на общественных пространствах, пропадают елочные украшения из парков, с Октябрьской площади и сквера за ДК «Машиностроитель», уже сломаны установленные на текущей недели светодиодные елки на Симферопольской аллее. Уважаемые жители, работы по праздничному оформлению проводятся ежегодно, чтобы мы же любовались этим оформлением. Мы призываем всех, не оставаться равнодушными и не проходить мимо, когда кто-то занимается порчей. Обращайтесь в полицию, предоставляйте информацию нам в группу», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в то же время жители дома 7, корпус 6 на улице Молодежной, наоборот, установили в подъезде коробочку для сбора игрушек, которые повесят на установленную во дворе елку.