РИАМО - 13 дек. Московское областное УФАС вынесло постановление о наложении штрафа на сумму 753 320 рублей в отношении ООО «Трест Промналадка» за заключение устного картельного соглашения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ГригСтройГрупп» и ООО «Трест Промналадка» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на конкурентных процедурах на предмет выполнения работ по благоустройству дворовых территорий образовательных учреждений, работ по ремонту твердых и асфальтобетонных покрытий и капитальному ремонту помещений, зданий образовательных учреждений.

«Московское областное УФАС России признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — отмечается в материале.